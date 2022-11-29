У Херсоні вже понад 40% споживачів зі світлом, - ОВА

Станом на сьогодні, 29 листопада, у Херсоні близько 41% побутових споживачів уже підключено до національної електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВ Ярослава Янушевича.

"Сьогодні електропостачання вже відновлено у центральній частині міста та мікрорайонах: ХБК, Шуменський, Таврійський та Острів", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, із електропостачанням тепер і міська лікарня імені Лучанського. Також енергетики подали напругу на залізницю.