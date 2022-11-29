Половина жителей Херсона уже со светом
Фото: половина жителей Херсона уже со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 29 ноября, вечером в Херсоне половина домохозяйств была подключена к электроснабжению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"50 процентов Херсона со светом", - написал он.
При этом чиновник не уточнил, когда электроснабжение планируют вернуть другой части жителей Херсона, который недавно был освобожден от российских оккупантов.
Напомним, еще сегодня днем было известно о том, что у 40% потребителей в Херсоне появился свет.
Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 21 раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.