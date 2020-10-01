Половина украинцев не знают нардепа от своего округа

В конце сентября 2020 года 47% украинцев знают, кто является народным депутатом от округа. При этом 50% респондентов не знают фамилии депутата, избранного в ходе внеочередных выборов в июле 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, только треть украинцев когда-то встречали нардепа лично. Народного депутата от округа чаще знают жители сел, чем горожане. Жители сельских территорий также чаще встречали его лично.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 25-28 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной рады (76%). При этом довольны деятельностью правительства и парламента по 11% респондентов.