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Половина українців не знають депутата від свого округу

Автор: Олександр Білоус

Частіше знають прізвище депутата жителі сіл, ніж городяни

Наприкінці вересня 2020 року 47% українців знають, хто є народним депутатом від округу. При цьому 50% респондентів не знають прізвища депутата, обраного в ході позачергових виборів у липні 2019 року.

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Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, лише третина українців колись зустрічали нардепа особисто. Народного депутата від округу частіше знають жителі сіл, ніж городяни. Жителі сільських територій також частіше зустрічали його особисто.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної ради вибори проходили в середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина" і "Радикальна партія".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку вересня 2020 року найбільше серед органів центральної влади українці незадоволені роботою Кабінету міністрів (73%) та Верховної ради (76%). При цьому задоволені діяльністю уряду і парламенту по 11% респондентів.

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