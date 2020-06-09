Половина украинцев потеряли часть доходов во время карантина

В начале июня каждый второй украинец (52%) ощутил снижение доходов за время правительственного карантина, введенного в марте для борьбы со вспышкой Covid-19. Четверть респондентов (27%) не испытали финансовых потерь.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Далее с большим отставанием идут сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (10%), потеря возможности финансово помогать родственникам (4%), убытки на сделанных инвестициях (2%) и сложности с оплатой за аренду / ипотеку жилья (1%).

Об отсутствии негативных финансовых последствий текущей ситуации чаще упоминают представители старшей возрастной категории и сельские жители, а общее снижение доходов - городские жители и украинцы в возрасте до 50 лет.

Опрос проводился в период с 27 мая по 2 июня 2020 года среди 1005 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%.

Напомним, большинство компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (64%), наблюдают снижение доходов во время карантина.

Отметим, что большинство компаний - членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) понесли финансовые потери во время карантина в Украине.