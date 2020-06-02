Две трети компаний понесли финансовые потери во время карантина в Украине

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

К норме бизнес в Украине может вернуться в конце этого или в начале следующего года

Большинство компаний, которые работают в Украине (64%), наблюдают снижение доходов во время карантина. В начале июня 2020 года только 5% сообщают о росте доходов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

По данным опроса, 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% - сократили штат. Кроме того, 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину.

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Среди ключевых долгосрочных беспокойств бизнес-сообщества - экономический и потребительский спад (80%), политическая и макроэкономическая стабильность (51%), невозможность выполнения бизнес-планов (36%) и повторная вспышка COVID-19 (36%).

В то же время 78% компаний-членов палаты уже имеют стратегию выхода из карантина, а 44% планируют свое возвращение в офис уже в июне-июле 2020 года.

Ожидания компаний-членов палаты относительно времени возвращения доходов к "норме" отличаются, но подавляющее большинство прогнозирует на конец 2020-начало 2021 года, а именно 17 % в III квартале 2020 года, 24% в IV квартале 2020 года, и 16% в I квартале 2021 года.

Американская торговая палата в Украине представляет более 600 компаний-членов - крупнейших инвесторов и международных компании, которые работают в Украине.

Отметим, что большинство компаний - членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) понесли финансовые потери во время карантина в Украине.

Напомним, по данным опроса KPMG, во время правительственного карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%.

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Автор: Александр Белоус