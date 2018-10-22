Половина украинцев поддерживают крымскотатарскую автономию после освобождения полуострова

Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Наибольшая поддержка крымскотатарской автономии среди жителей Западного региона Украины

В августе 2018 года 50% украинцев поддерживали создание крымскотатарской автономии после освобождения Крыма, не поддерживали 28,3% респондентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опросы фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Наибольшую поддержку создания в Крыму крымскотатарской автономии высказывают жители Западного региона (56%) и Центра (59%), тогда как на Юге и Востоке эту идею одобряют 36-38% (уровень несогласия в этих регионах примерно такой же).

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно Центром Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опрос финансируется по проекту МАТРА посольства Нидерландов. Исследование представлено в рамках проекта "Программа содействия общественной активности "Включайся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется Pact в Украине.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, подавляющее большинство (69%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины, и этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016 годом.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в августе 2018 года 48% украинцев считали возвращение Крыма под контроль Украины реальным, а 36%- не верили в такую возможность.