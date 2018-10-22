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Половина українців підтримують кримськотатарську автономію після звільнення півострова

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 15:30
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Найбільша підтримка кримськотатарської автономії серед жителів Західного регіону України

У серпні 2018 року 50% українців підтримували створення кримськотатарської автономії після звільнення Криму, не підтримували 28,3% респондентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Найбільшу підтримку створення в Криму кримськотатарської автономії висловлюють жителі Західного регіону (56%) та Центру (59%), тоді як на Півдні та Сході цю  ідею схвалюють 36-38% (рівень незгоди в цих регіонах приблизно такий самий).

Половина українців підтримують кримськотатарську автономію після звільнення півостроваОпитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно Центром Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансується за проектом МАТРА посольства Нідерландів. Дослідження  представлене в рамках проекту "Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, переважна більшість (69%) населення України вважає, що Крим має й надалі залишатися частиною України, і цей відсоток є незмінним порівняно з травнем 2016 роком.

Відзначимо, що даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова у серпні 2018 року 48% українців вважали повернення Криму під контроль України реальним, а 36%- не вірили у таку можливість.

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