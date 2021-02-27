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Почти половина украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос

Новина українською → Киев, Суббота 27 февраля 2021 17:30
Почти половина украинцев обеспокоены судебным делом Стерненко, - опрос Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

49% украинцев обеспокоены судебным делом Сергея Стерненко. Лишь 28% опрошенных ответили, что ничего не знают про это дело, а равнодушие по этому вопросу высказали лишь 23% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было проведено платформой для социологических и маркетинговых исследований Liberty Report, обнародованные в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Из результатов опроса следует, что мужчины больше обеспокоены этим судебным делом, чем женщины: 55% и 44% соответственно. А впервые слышат о нем - 37% опрошенных женщин против 17% мужчин.

Если же говорить о региональном распределении, то делом Стерненко обеспокоены в западных регионах Украины 61% респондентов против 40% на юге и 39% - на востоке Украины.

Также согласно результатам исследования, у 61% украинцев за последние два года снизился уровень доверия к отечественной судебной системы.

По словам социологов, тема доверия к судьям актуализировалась во время так называемого конституционного кризиса - недавнего противостояния Конституционного суда и Офиса президента.

Примечательно, что уровень недоверия почти одинаков для всех групп опрошенных, независимо от пола, возраста, региона проживания и типа населенного пункта (город или село).

Всего 7% украинцев давали взятки судьям

Важно отметить, что 41% респондентов не сталкивались с судебной системой и не давали взятки, среди опрошенных: женщин - 45%, а мужчин - 36%. Однако 7% граждан давали взятки представителям судебной системы. В основном это мужчины, их 10%, женщин значительно меньше - 4%.

Стоит заметить, что чем взрослее человек, тем чаще он имел дело с судом. Среди населения в возрасте 45-59 лет 12% давали взятки. Наименьший процент тех, кто давал деньги в судах - молодежь в возрасте от 18 до 29, их 3%. Людей в возрасте 30-44 лет - 6%.

52% опрошенных признались, что не давали взяток вовсе (мужчин - 54%, женщин - 51%). Наименьший процент тех, кто не давал взяток - на востоке (47%), а наибольший - на юге (60%). Стоит обратить внимание на то, что значительных отличий по регионам нет.

Национальное репрезентативное исследование отражает мнение взрослых граждан в возрасте 18+. Исследование проведено на real time платформе LibertyReport.ai, с применением подхода MIXED-MODE. Опросы онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 4,26%.

Напомним, активиста приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы по делу похищения человека. У активиста конфискуют половину имущества.

Ранее Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено сразу три покушения. В ходе третьего, 24 мая, погиб нападающий. Полиция расследует гибель нападающего как умышленное убийство. Сам Стерненко утверждает, что защищался.

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