Протесты в Киеве закончились. В полиции рассказали, были ли нарушения

В Киеве сегодня прошли акции протеста с требованием освобождения активиста Сергея Стерненко и фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Правоохранители рассказали, были ли зафиксированы правонарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции .

По данным полиции, во время сегодняшних акций протеста в Киеве не было зафиксировано правонарушений. Полицейские после завершения протестов продолжили обеспечивать правопорядок на улицах Киева.

"Охрану публичной безопасности и порядок обеспечивали сотрудники полиции, в частности полиции диалога, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавили в полиции.

Фото: протесты в Киеве (РБК-Украина)