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Майже половина українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 17:30
Майже половина українців стурбовані судовою справою Стерненка, - опитування Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

49% українців стурбовані судовою справою Сергія Стерненка. Лише 28% опитаних відповіли, що нічого не знають про цю справу, а байдужість стосовно цього питання висловили лише 23% респондентів.

Про це свідчать результати дослідження, яке було проведене платформою для соціологічних та маркетингових досліджень Liberty Report, і оприлюдненими в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

З результатів опитування випливає, що чоловіки більш стурбовані цією судовою справою, ніж жінки: 55% і 44% відповідно. А вперше чують про неї - 37% опитаних жінок, проти 17% чоловіків.

Якщо ж говорити про регіональний розподіл, то справою Стерненка стурбовані у західних регіонах України 61% респондентів проти 40% на півдні та 39% на сході України.

Також відповідно до результатів дослідження, у 61% українців за останні два роки знизився рівень довіри до вітчизняної судової системи.

За словами соціологів, тема довіри до суддів актуалізувалася під час так званої конституційної кризи - нещодавнього протистояння Конституційного суду та Офісу президента.

Примітно, що рівень недовіри майже однаковий для всіх груп опитаних, незалежно від статі, віку, регіону проживання та типу населеного пункту (місто чи село).

Усього 7% українців давали хабарі суддям

Важливо зазначити, що 41% респондентів не стикалися з судовою системою та не давали хабарі, серед опитаних: жінок - 45%, а чоловіків - 36%. Проте 7% громадян давали хабарі представникам судової системи. Здебільшого це чоловіки, їх 10%, жінок значно менше - 4%.

Варто зауважити, що чим доросліша людина, тим частіше вона мала справу з судом. Серед населення віком 45-59 років 12% давали хабарі. Найменший відсоток тих, хто давав гроші у судах - молодь віком від 18 до 29, їх 3%. Людей у віці 30-44 років - 6%.

52% опитаних зізналися, що не давали хабарів зовсім (чоловіків - 54%, жінок - 51%). Найменший відсоток тих, хто не давав хабарів - на сході (47%), а найбільший - на півдні (60%). Варто звернути увагу на те, що значних відмінностей по регіонах немає.

Національне репрезентативне дослідження відображає думку дорослих громадян віком 18+. Дослідження проведено на real time платформі LibertyReport.ai, із застосуванням підходу MIXED-MODE. Опитування онлайн та телефоном в пропорції 70:30. Максимальна похибка не перевищує 4,26%.

Нагадаємо, активіста засудили до 7 років і трьох місяців позбавлення волі у справі викрадення людини. У активіста конфіскують половину майна.

Раніше Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Зазначимо, в 2018 році на Стерненка було скоєно відразу три замахи. В ході третього, 24 травня, загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Сам Стерненко стверджує, що захищався.

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