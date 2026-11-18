Приблизно 50% слідчих дій щодо бізнесу відбуваються у кримінальних провадженнях, у яких підприємства не є фігурантами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Української асоціації девелоперів Євгена Фаворова на засіданні Ради підприємців при Президентові й допис УАД у Facebook.
"Розслідують одних, а працювати не можуть інші", - описав наслідки процесуальних обмежень Фаворов.
За його словами, старі справи роками не завершуються, ті самі обставини паралельно розслідують різні органи, а земля, нерухомість і кошти можуть перебувати під арештом невизначено довго.
Як зазначив голова асоціації, за таких обставин підприємства можуть стикатися з відмовами банків та інвесторів від співпраці, затримками будівництва й обмеженням розвитку іпотеки. За оцінкою УАД, наслідки для інвестицій, робочих місць і податків під час війни виходять далеко за межі інтересів однієї галузі.
Фаворов навів дані Офісу генпрокурора: за аналізом УАД кількість проваджень щодо бізнесу збільшилася з 2 236 у 2021 році до 17 573 у вересні 2026-го. На один будівельний майданчик, за оцінкою компаній, сьогодні припадає 6,5 провадження проти 4,5 у 2024 році.
У колективному зверненні до Офісу Президента три галузеві об'єднання та понад 30 компаній запропонували шість змін до КПК. Насамперед ідеться про реальну перевірку обґрунтованості підозри на підставі конкретних доказів і чіткі правила використання записів прослуховування та прихованого спостереження.
Також пропонують:
Серед інших пропозицій:
УАД закликає до опрацювання всього пакета із шести законодавчих пропозицій, а не лише частини щодо електронних доказів.
Нагадаємо, нещодавно відбулася Щорічна житлова конференція 2026, під час якої Українська асоціація девелоперів запропонувала залучати бізнес до фінансування містобудівної документації та ревіталізації промислових територій для розвитку житлового будівництва й наповнення бюджетів.