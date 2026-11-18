"Розслідують одних, а працювати не можуть інші", - описав наслідки процесуальних обмежень Фаворов.

За його словами, старі справи роками не завершуються, ті самі обставини паралельно розслідують різні органи, а земля, нерухомість і кошти можуть перебувати під арештом невизначено довго.

Як зазначив голова асоціації, за таких обставин підприємства можуть стикатися з відмовами банків та інвесторів від співпраці, затримками будівництва й обмеженням розвитку іпотеки. За оцінкою УАД, наслідки для інвестицій, робочих місць і податків під час війни виходять далеко за межі інтересів однієї галузі.

Фаворов навів дані Офісу генпрокурора: за аналізом УАД кількість проваджень щодо бізнесу збільшилася з 2 236 у 2021 році до 17 573 у вересні 2026-го. На один будівельний майданчик, за оцінкою компаній, сьогодні припадає 6,5 провадження проти 4,5 у 2024 році.

У колективному зверненні до Офісу Президента три галузеві об'єднання та понад 30 компаній запропонували шість змін до КПК. Насамперед ідеться про реальну перевірку обґрунтованості підозри на підставі конкретних доказів і чіткі правила використання записів прослуховування та прихованого спостереження.

Також пропонують:

обмежити терміни арешту майна за відсутності належних підстав, передбачивши механізм скасування арештів майна підприємств і осіб без статусу підозрюваних;

за відсутності належних підстав, передбачивши механізм скасування арештів майна підприємств і осіб без статусу підозрюваних; обмежити строки розслідування справ без підозрюваних до 12 місяців із законними винятками для воєнних злочинів, злочинів проти національної безпеки та інших визначених законом особливо тяжких злочинів.

Серед інших пропозицій:

запровадити касаційне оскарження арешту майна та необґрунтованої підозри після апеляційного перегляду ще під час розслідування;

та необґрунтованої підозри після апеляційного перегляду ще під час розслідування; припинити маніпуляції зі строками слідства та доказами, включно з гарантіями ознайомлення захисту й вимогою довести конкретний злочин, з якого походять кошти у справах про відмивання.

УАД закликає до опрацювання всього пакета із шести законодавчих пропозицій, а не лише частини щодо електронних доказів.