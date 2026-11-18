Приблизительно 50% следственных действий по бизнесу происходят в уголовных производствах, в которых предприятия не являются фигурантами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинской ассоциации девелоперов Евгения Фаворова на заседании Совета предпринимателей при Президенте и сообщение УАД в Facebook.
"Расследуют одних, а работать не могут другие", - описал последствия процессуальных ограничений Фаворов.
По его словам, старые дела годами не завершаются, те же обстоятельства параллельно расследуют разные органы, а земля, недвижимость и средства могут находиться под арестом неопределенно долго.
Как отметил глава ассоциации, при таких обстоятельствах предприятия могут сталкиваться с отказами банков и инвесторов от сотрудничества, задержками строительства и ограничением развития ипотеки. По оценке УАД, последствия для инвестиций, рабочих мест и налогов во время войны выходят далеко за рамки интересов одной отрасли.
Фаворов привел данные Офиса генпрокурора: по анализу УАД количество производств по бизнесу увеличилось с 2 236 в 2021 году до 17 573 в сентябре 2026-го. На одну строительную площадку, по оценке компаний, сегодня приходится 6,5 производства против 4,5 в 2024 году.
В коллективном обращении к Офису Президента три отраслевых объединения и более 30 компаний предложили шесть изменений в УПК. В первую очередь речь идет о реальной проверке обоснованности подозрения на основании конкретных доказательств и четких правилах использования записей прослушивания и скрытого наблюдения.
Также предлагают:
Среди других предложений:
УАД призывает к проработке всего пакета из шести законодательных предложений, а не только части относительно электронных доказательств.
Напомним, недавно состоялась Ежегодная жилищная конференция 2026, во время которой Украинская ассоциация девелоперов предложила привлекать бизнес к финансированию градостроительной документации и ревитализации промышленных территорий для развития жилищного строительства и наполнения бюджетов.