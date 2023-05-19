Половина росіян у Латвії не змогли скласти іспит на знання державної мови

Нещодавно уряд Латвії розпочав проведення іспитів на знання державної мови для росіян, які проживають на території країни. Наразі половина з цих людей не змогли його успішно скласти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного центру утримання освіти Латвії, про яку пише Delfi.

Іспит з латиської мови поки що змогла скласти лише половина громадян Росії в Латвії. Йдеться про період із 11 квітня по 7 травня.

Загалом іспит на знання державної мови встигли пройти 4995 громадян Російської Федерації, які живуть у Латвії.

З першого разу іспит змогли скласти 49%, а отже 51% доведеться складати тест повторно - набрати необхідну кількість балів їм не вдалося. Найкраще громадяни РФ справлялися з читанням латиською. Найбільші труднощі громадян РФ представляла письмова частина тесту знання державної мови

Як повідомлялося, успішно пройдений іспит на знання латиської мови став обов'язковою умовою, щоб громадяни РФ, які живуть у Латвії, змогли відновити посвідку на проживання в ЄС.

Раніше уряд Латвії почав вимагати від 20 тисяч громадян РФ пройти тест на знання мови. Представник МВС Латвії Димитрій Трофімов заявляв, що громадянам Росії до 75 років, які не пройшли тест до кінця року, буде надано розумний термін для виїзду з країни. Якщо вони не поїдуть, їм може загрожувати примусове видворення.