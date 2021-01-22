Почти половина областей Украины не подала информацию о частных пансионатах

В Украине с 2019 года работает реестр поставщиков социальных услуг. В этом реестре содержится информация о легальных коммунальных и частных учреждениях предоставления соцуслуг.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, информацию о частных заведениях в этот реестр подают областные государственные администрации. Лазебная отметила, что 10 областей не внесли в реестр ни одного частного учреждения предоставления соцуслуг.

"На сегодня в этом реестре 91 коммунальное учреждение и 42 частных заведений. 14 ОГА и Киев подали такую информацию, все остальные - нет... В Харьковской области зарегистрированы 3 заведения, а ГСЧС проверили 118 подобных объектов", - сказала она.

Лазебная отметила, что по поручению Кабмина и президента Минсоцполитики проведет проверку учреждений предоставления соцуслуг во всех областях.

"В первую очередь это будут 10 регионов, где вообще не представлено никакой информации о таких частных заведениях. Мы будем смотреть, кто, может быть, забыл подать информацию. Мы будем мониторить рекламу, мы будем смотреть на реестры по соответствующим КВЕДам. Надо наполнить реестр легальными заведениями", - подчеркнула министр.

Напомним, вчера в Харькове сгорел дом престарелых, в результате чего погибли 15 человек. Как оказалось, он работал нелегально.

После этого во время проверок в Харьковской области обнаружили еще более 30 нелегальных заведений.

22 января, в День соборности Украины, выходит новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера". Главными темами, которые в прямом эфире будут поднимать гости студии, станут пожар в доме престарелых в Харькове и высокие тарифы на газ.

Эти и не только вопросы обсуждают министр социальной политики Марина Лазебная, в. и. о. министра энергетики Юрий Витренко, внештатный советник руководителя офиса Зеленского Тимофей Милованов и другие чиновники и политики.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 22 января 2021 года

Напомним, что в предыдущих выпусках шоу тоже поднимались важные для украинского общества вопросы. Так, например, врач-уролог Дмитрий Верига рассказал, какие условия труда созданы для врачей в Польше.



Предприниматель Алексей Давиденко рассказал об условиях труда врачей в Украине, зарплаты в государственных клиниках и в частных больницах и задал резонный вопрос: почему зарплата у охранника выше, чем у врача?



Еще стоит вспомнить слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который в одном из выпусков рассказал о начале вакцинации в Украине и заверил, что в марте 2021 года Украина получит 1 млн доз вакцин от коронавируса.



Вместе с тем заведующий кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград рассказала, спасет ли вакцинация от распространения вируса.



Кроме того, прямо в студии ток-шоу главный налоговик страны Алексей Любченко показал, какими темпами сокращается официальная количество рабочих мест в Украине.