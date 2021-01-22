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В Харькове и области обнаружили более 30 нелегальных пансионатов

Харьков, Пятница 22 января 2021 19:07
В Харькове и области обнаружили более 30 нелегальных пансионатов
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

После вчерашнего пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове правоохранители провели проверку на наличие других подобных учреждений в области. Полиция обнаружила еще 32 нелегальных заведения, которые работают в Харькове и Харьковской области.

Об этом рассказали правоохранители на совещании с главой государства, передает Офис президента.

В этих заведениях, по данным полиции, находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, которые нуждаются в уходе. Их планируют переселить в коммунальные учреждения.

"Представители департамента социальной защиты населения проинформировали, что сейчас в коммунальных учреждениях 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать", - отметили в ОП.

Напомним, вчера в Харькове произошел пожар в доме для престарелых. Заведение работало нелегально и не имел никаких разрешений. В результате пожара погибли 15 человек, еще 11 попали в больницы. Правоохранители уже возбудили ряд дел и расследуют инцидент.

После пожара президент Владимир Зеленский анонсировал создание рынка социальных услуг в Украине. Глава государства предлагает провести реформу предоставления социальных услуг.

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