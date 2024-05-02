Половина енергосистеми України пошкоджена, але ми продовжуємо військові дії, - Кулеба

Глава МЗС зазначив, що анонсований США пакет військової допомоги підняв моральний дух українців. Проте, на думку Кулеби, якби у пакеті була батарея систем ППО Patriot, "цей поштовх був би ще сильнішим", оскільки українці найбільше страждають від російських обстрілів.

Міністр назвав російські балістичні ракети "справжнім лихом цієї війни". Їх окупанти останнім часом використовували для руйнування української енергетики.

За словами Кулеби, половина енергетичної системи України була пошкоджена.

"Але просто, щоб зрозуміли ваші глядачі: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії та згуртовувати підтримку всього світу", - сказав глава МЗС.