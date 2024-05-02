Половина энергосистемы Украины повреждена, но мы продолжаем военные действия, - Кулеба

Глава МИД отметил, что анонсированный США пакет военной помощи поднял моральный дух украинцев. Однако, по мнению Кулебы, будь в пакете батарея систем ПВО Patriot, "этот толчок был бы еще сильнее", поскольку украинцы больше всего страдают от российских обстрелов.

Министр назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны". Их оккупанты в последнее время использовали для разрушения украинской энергетики.

По словам Кулебы, половина энергетической системы Украины была повреждена.

"Но просто, чтобы дать понять вашим зрителям: половина нашей энергетической системы повреждена, и нам все еще приходится управлять страной, вести войну и заручиться поддержкой всего мира.", - сказал глава МИД.