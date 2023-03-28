UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польоти дронів США на більш далекій відстані від Криму впливають на збір розвідданих, - CNN

Фото: польоти дронів США на більш далекій відстані від Криму впливають на збір розвідданих (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рішення США змінити маршрути польотів безпілотників над Чорним морем через інцидент з винищувачами РФ обмежує збирання розвідувальних даних.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі CNN заявив неназваний високопоставлений військовий чиновник США.

За його словами, польоти безпілотників на більш далекій відстані від тимчасово окупованого Криму знижують якість розвідданих, пов'язаних з війною в Україні. Він додав, що супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати проблему, але їх час перебування над цілями менший.

Він зазначив, що США поки й надалі не підлітатимуть настільки близько до півострова, як раніше, щоб уникнути провокацій, але "вже є бажання" повернутися до старих маршрутів.

При цьому спікер Пентагону Пет Райдер відмовився коментувати таку інформацію про зміну якості розвідданих.

"Ми не збираємося обговорювати місії, маршрути чи час проведення операцій. Ми також не збираємося обговорювати розвідувальні операції", - заявив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни збили американський винищувач над Чорним морем 14 березня.

Після цього CNN повідомляло, що безпілотники США продовжили літати над Чорним морем, але вже далі від Криму, ніж зазвичай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЧерное моредрони