Полеты дронов США на более далеком расстоянии от Крыма влияют на сбор разведданных, - CNN

Решение США изменить маршруты полетов беспилотников над Черным морем из-за инцидента с истребителями РФ ограничивает сбор разведывательных данных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии CNN заявил неназванный высокопоставленный военный чиновник США.
По его словам, полеты беспилотников на более далеком расстоянии от временно оккупированного Крыма снижают качество разведданных, которые связаны с войной в Украине. Он добавил, что спутники-шпионы могут в некоторой степени компенсировать проблему, но их время нахождения над целями меньше.
Он отметил, что США пока и дальше не будут подлетать настолько близко к полуострову, как раньше, чтобы избежать провокаций, но "уже есть желание" вернуться к старым маршрутам.
При этом спикер Пентагона Пэт Райдер отказался как-либо комментировать такую информацию об изменении качества разведданных.
"Мы не собираемся обсуждать миссии, маршруты или время проведения операций. Мы также не собираемся обсуждать разведывательные операции", - заявил он.
Напомним, ранее стало известно, что россияне сбили американский истребитель над Черным морем 14 марта.
После этого CNN сообщало, что беспилотники США продолжили летать над Черным морем, но уже дальше от Крыма, чем обычно.
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