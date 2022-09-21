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З полону РФ звільнили іноземців, "засуджених" до страти в "ДНР"

Ілюстративне фото: з полону РФ звільнили іноземців, "засуджених" до страти в "ДНР" (gur gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія звільнила з полону 10 іноземних військових, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної карти у так званій "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. Повідомлялося, що з полону повернули п'ятьох британців, двох американців, хорвата, марокканця і громадянина Швеції.

Британський законодавець Роберт Джерік заявив, що серед звільнених був Ейден Аслін. Він був взятий у російський полон на початку цього року, а потім засуджений до смертної кари судом у так званій "ДНР".

Росія також звільнила 39-річного громадянина США Олександра Друке та 27-річного Енді Гейна. Чоловіки потрапила в полон у червні під час бойових дій на сході України.

Reuters не змогло одразу встановити, чи були серед звільненої групи британці Шон Піннер і уродженець Марокко Брахім Саадун, які також були захоплені та засуджені до смертної кари в Донецьку.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що серед звільнених був громадянин Швеції, захоплений у порту Маріуполя, якому за законами "ДНР" загрожував смертний вирок.

"Я можу підтвердити, що швед, якого в травні взяли під варту російські війська, вільний і прямує до Швеції", - сказала вона.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс підтвердила звільнення п'ятьох громадян Британії.

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