У полоні РФ знаходиться майже 50 працівників органів місцевої влади, - мер Мелітополя

У полоні росіян знаходиться майже 50 службовців та працівників органів місцевого самоврядування Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
За його словами, загалом у полоні окупантів перебувають понад 500 мешканців Запорізької області.
"З них не більше 50 службовців, працівників органів місцевого самоврядування", - сказав мер.
Федоров розповів, що росіяни почали перевозити полонених з одного місця на інше. Раніше полонених утримували біля окупованої Василівки, а тепер їх везуть до Мелітополя або у Крим.
Нагадаємо, що за рік понад 1000 цивільних мелітопольців побували в полоні у росіян.
На початку лютого до Запоріжжя змогли дістатись 10 цивільних, яких росіяни депортували з окупованої частини Запорізької області.
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