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У полоні РФ знаходиться майже 50 працівників органів місцевої влади, - мер Мелітополя

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Запорізька область, Вівторок 14 березня 2023 16:39
У полоні РФ знаходиться майже 50 працівників органів місцевої влади, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У полоні росіян знаходиться майже 50 службовців та працівників органів місцевого самоврядування Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, загалом у полоні окупантів перебувають понад 500 мешканців Запорізької області.

"З них не більше 50 службовців, працівників органів місцевого самоврядування", - сказав мер.

Федоров розповів, що росіяни почали перевозити полонених з одного місця на інше. Раніше полонених утримували біля окупованої Василівки, а тепер їх везуть до Мелітополя або у Крим.

Нагадаємо, що за рік понад 1000 цивільних мелітопольців побували в полоні у росіян.

На початку лютого до Запоріжжя змогли дістатись 10 цивільних, яких росіяни депортували з окупованої частини Запорізької області.

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