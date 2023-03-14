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В плену РФ находится около 50 работников органов местной власти, - мэр Мелитополя

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Запорожская область, Вторник 14 марта 2023 16:39
В плену РФ находится около 50 работников органов местной власти, - мэр Мелитополя Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В плену россиян находится около 50 служащих и работников органов местного самоуправления Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его словам, всего в плену оккупантов находятся более 500 жителей Запорожской области.

"Из них не более 50 служащих, работников органов местного самоуправления", - сказал мэр.

Федоров рассказал, что россияне начали перевозить пленных с одного места на другое. Раньше пленных содержали возле оккупированной Васильевки, а теперь их везут в Мелитополь или в Крым.

Напомним, что за год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у россиян.

В начале февраля в Запорожье смогли добраться 10 гражданских, которых россияне депортировали из оккупированной части Запорожской области.

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