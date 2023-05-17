"Окоп смерті". Полонений "вагнерівець" розповів про загиблих росіян під Бахмутом

Українські сили оборони біля Бахмуту захопили у полон "вагнерівця", якого залишили окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
Росіянин розповів, що на їх позиціях є окоп з мертвими окупантами "де труп на трупі лежить". Полоненим виявився 39-річний Ватрушев Денис Олексійович з Ханти-Мансійського округу. Він був завербований Пригожиним в ПВК "Вагнер" з в'язниці, де відбував покарання за вбивство.
"Тут м'ясорубка, тут всі приходять в один бік. Там окоп смерті. Там труп на трупі лежить, по дорозі навіть двохсотих не виносять, я виносив трьохсотих. Нам наспівали пісню - обіцяли що просто будемо стояти і нічого не робити", - говорить росіянин.
Він отримав важке поранення у бою під Бахмутом - мінно-вибухову травму ноги та був кинутий своїми ж. Ватрушев просидів пораненим 4 дні, а потім потрапив у полон.
"Мене свої ж кинули... Вони кинули мене, ось що я хочу сказати. Я тепер тут. А там харчування навіть немає. Якщо ти не виконуєш наказ - командир тебе просто застрелить там", - розповів Ватрушев.
Російське командування лишило його на полі бою і сказало чекати на евакуацію.
Також окупант говорить, що ще у грудні 2022 року сидів у в'язниці сім років з дванадцяти. Потім його вмовили піти воювати в Україну.
Як повідомлялось, українські військові визволили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.
Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.
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