"Окоп смерти". Пленный "вагнеровец" рассказал о погибших россиянах под Бахмутом

Украинские силы обороны у Бахмута захватили в плен "вагнеровца", которого покинули оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Россиянин рассказал, что на их позициях есть окоп с мертвыми оккупантами "где труп на трупе лежит". Пленным оказался 39-летний Ватрушев Денис Алексеевич из Ханты-Мансийского округа. Он был завербован Пригожиным в ПИК "Вагнер" из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.
"Здесь мясорубка, здесь все приходят в одну сторону. Там окоп смерти. Там труп на трупе лежит, по дороге даже двухсотых не выносят, я выносил трехсотых. Нам напели песню - обещали что просто будем стоять и ничего не делать", - говорит россиянин.
Он получил тяжелое ранение в бою под Бахмутом - минно-взрывную травму ноги и был брошен своими же. Ватрушев просидел раненым 4 дня, а затем попал в плен.
"Меня свои же бросили... Они бросили меня, вот что я хочу сказать. Я теперь здесь. А там питания даже нет. Если ты не выполняешь приказ – командир тебя просто застрелит там", – рассказал Ватрушев.
Российское командование оставило его на поле боя и сказало ждать эвакуации.
Также оккупант говорит, что еще в декабре 2022 года сидел в тюрьме семь лет из двенадцати. Затем его уговорили пойти воевать в Украину.
Как сообщалось, украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.
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