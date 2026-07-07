Полонений правнук Брежнєва пояснив, чому пішов воювати проти України

Названий правнук Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до ЗСУ на Херсонщині. Він розповів про штурми, життя в Нью-Йорку та чому боїться повертатися до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю проєкту "Хочу жити".
До того як опинитися в окопах, Антон Мілаєв 19 років прожив у США. Він мешкав у Нью-Йорку та працював різноробом. Грін-карту чоловік так і не отримав, а згодом вирішив повернутися до Росії. Своє рішення пояснив втомою від "роботи на масонів" та ностальгією за батьківщиною.
Після повернення до РФ життя Мілаєва не склалося. Він накопичив борги на суму 1 мільйон рублів й саме гроші стали головним мотивом піти на війну. У 2025 році він підписав контракт із Міністерством оборони РФ. За це йому виплатили 1,4 мільйона рублів одноразової допомоги.
Також свою участь у війні він пояснює пропагандою. "Хотіли побачити нацистів", - каже Мілаєв.
На запитання журналістки, чи бачив він їх насправді, чоловік відповів: "Ні, не бачили. Але про це ми дізналися лише тоді, коли вже потрапили сюди. Я думаю, що змінити думку про цю війну".
Як і всі інші контрактники Мілаєв сподівався на спокійну службу. Він розраховував стати водієм у тилових частинах, але після трьох тижнів підготовки на окупованій Луганщині його відправили у штурмовий батальйон 98-ї дивізії ПДВ.
Окупантів перекинули до Херсонської області, де їхнім завданням було форсування Дніпра. Мілаєв описує цей рейд як безнадійний.
"Вижити практично неможливо. Тіла загиблих не евакуюють, і їх з’їдають дикі тварини", - розповів полонений.
Вижити вдалося лише половині його групи. З восьми осіб залишилося четверо. Мілаєв самостійно вийшов до річки, а там він здався українському безпілотнику. Згодом його затримали бійці 34-ї бригади морської піхоти ЗСУ.
Зараз Антон Мілаєв перебуває в українському полоні. Умови він називає "шикарними" і такими, що відповідають всім вимогам міжнародного права. Йому навіть дозволили зателефонувати колишній дружині. Чоловік зізнався, що приховував своє походження. Він не хотів, щоб хтось дізнався про його родинні зв'язки з Брежнєвим.
Повертатися до Росії за обміном він категорично не хоче. Боїться знову опинитись на фронті або розстрілу через свою здачу у полон українцям.
Звуки повітряної тривоги в українському тилу він називає "колисковою" порівняно з канонадою на фронті.
"Сподіваюся, що зможу тут досидіти, поки війна не закінчиться", - підсумував він.
Антон Мілаєв є сином Євгена Мілаєва - першого чоловіка Галини Брежнєвої. Його батько був відомим цирковим акробатом і директором Московського цирку. Галина Брежнєва усиновила дітей Євгена від першого шлюбу, оскільки їхня біологічна мати померла під час пологів.
Сам Антон також починав кар’єру в цирку. Він працював у номерах свого батька та знаменитого діда. Проте кар’єра не принесла статків, що зрештою і привело родича радянського вождя в окопи загарбницької війни проти України.
Раніше ми повідомляли, що у червні правнук радянського генсека Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових на півдні України. Першими про це стали писати російські ЗМІ,