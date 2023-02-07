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"Полонених не беремо". Росіянин розповів про черговий військовий злочин (перехоплення)

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Вівторок 07 лютого 2023 18:26
"Полонених не беремо". Росіянин розповів про черговий військовий злочин (перехоплення) Фото: росіянин розповів про черговий військовий злочин (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський окупант розповів про вбивство українського військового, який був готовий здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

"Та ми вже після, вважай, зачищали, добивали їх, та й усе. Хто встиг, той пішов... Гранату в окоп кинули, забігли, посікло одного, двох наповал, один живий ще. Той кричить: "Не стріляй! Не вбивай!"", - розповів він.

Його товариш по службі забарився, бо не знав, що робити з полоненим.

"Я його пристрелив... Сказали ж російською мовою: "Полонених не беремо". Зайшов, контрольний. Усіх законтролювали і пішли", - сказав загарбник.

Нагадаємо, росіянин скаржився на свавілля у своєму підрозділі з боку командування.

Крім того, окупанти хочуть тікати з України через погане постачання та провали на фронті.

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