Полный отказ от ядерной энергетики: Германия планирует отключить последние АЭС

Правительство Германии приняло решение отказаться от ядерной энергетики после аварии на японском реакторе Фукусима, произошедшей в 2011 году.

Реакторы Brokdorf, Grohnde и Gundremmingen будут остановлены уже завтра после более чем 30 лет эксплуатации.

"Для энергетической отрасли Германии отказ от ядерной энергии является окончательным", - заявила председатель Ассоциации энергетической промышленности BDEW.

Согласно предварительным данным BDEW, шесть АЭС страны обеспечивали около 12% электроэнергии в 2021 году. В то же время доля возобновляемых источников энергии составляла почти 41%, уголь производил менее 28%, а газ - почти 15%.

Демонтаж АЭС завершится к 2040 году.