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Повна відмова від ядерної енергетики: Німеччина планує відключити останні АЕС

Автор: Сергій Пишкін

Німеччина відключить три свої останні електростанції вже цієї п'ятниці. Це стане черговим кроком країни до відмови від ядерної енергетики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд Німеччини прийняв рішення відмовитись від ядерної енергетики після аварії на японському реакторі Фукусіма, що сталася у 2011 році.

Реактори Brokdorf, Grohnde та Gundremmingen будуть зупинені вже завтра після більше ніж 30 років експлуатації.

"Для енергетичної галузі Німеччини відмова від ядерної енергії є остаточною”, - заявила голова асоціації енергетичної промисловості BDEW.

Згідно з попередніми даними BDEW, шість АЕС країни забезпечували близько 12% електроенергії у 2021 році. Водночас частка відновлюваних джерел енергії становила майже 41%, вугілля виробляло менше 28%, а газ - майже 15%.

Демонтаж АЕС завершиться до 2040 року.

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ГерманияАЕС