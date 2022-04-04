Мы полны решимости призвать российский режим к ответу, - премьер-министр Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что ответственные за преднамеренные и ужасающие нападения на мирных жителей в Буче будут привлечены к ответственности. Расследовать военные преступления должно все международное сообщество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Канады.

"Мы решительно осуждаем убийства гражданских лиц на Украине и по-прежнему полны решимости призвать российский режим к ответу", - заявил премьер-министр Канады. Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила, что Канада не пожалеет средств, в том числе посредством поддержки расследований военных преступлений, на поиск и привлечение к ответственности убийц мирных граждан в Буче.