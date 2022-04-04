ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді, - прем'єр-міністр Канади

Новость на русском →
Оттава, Понеділок 04 квітня 2022 04:26
Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді, - прем'єр-міністр Канади
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати військові злочини має вся міжнародна спільнота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади.

"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.

Раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Канада
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою