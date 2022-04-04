Ми сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді, - прем'єр-міністр Канади
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що відповідальні за навмисні та жахливі напади на мирних жителів в Бучі будуть притягнуті до відповідальності. Розслідувати військові злочини має вся міжнародна спільнота.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Канади.
"Ми рішуче засуджуємо вбивства цивільних осіб на Україні і як і раніше сповнені рішучості закликати російський режим до відповіді",- заявив прем'єр-міністр Канади.
Раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила, що Канада не пошкодує коштів, у тому числі за допомогою підтримки розслідувань військових злочинів, на пошук і притягнення до відповідальності вбивць мирних громадян в Бучі.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.