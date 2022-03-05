ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повністю не вийшли. Окупанти контролюють периметр Енергодара та АЕС

Новость на русском →
Енергодар, Субота 05 березня 2022 19:49
Повністю не вийшли. Окупанти контролюють периметр Енергодара та АЕС Фото: Одна з вулиць Енергодара (rost-info.com)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов спростував інформацію про повний відступ російських військ із міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал очільника міста.

"На жаль інформація про те, що російські війська повністю полишили Енергодар, не відповідає дійсності. Зараз вони контролюють периметр міста та знаходяться на АЕС", – написав Орлов.

За його словами, міська влада в таких умовах взялася організовувати правопорядок, життєзабезпечення і господарську діяльність комунальних служб міста. Окрім того, з Енергодара наразі немає гуманітарного коридору для виїзду цивільних.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух раніше заявив про вихід військ РФ із міста. Вони нібито не змогли захопили управління СБУ.

До слова, після боїв поруч із Запорізької АЕС радіаційний фон в області залишається у межах норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Энергодар Запорожская область Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати