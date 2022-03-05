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Запорожье готовится к осаде, оккупанты вышли из Энергодара, - глава ОГА

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Запорожская область, Суббота 05 марта 2022 16:56
Запорожье готовится к осаде, оккупанты вышли из Энергодара, - глава ОГА Фото: глава Запорожской области Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Ульяна Безпалько

На десятый день войны России против Украины ситуация в Запорожской области остается напряженной. На ее территории идут бои, Запорожье готовится к осаде.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Запорожской военно-гражданской администрации Александр Старух.

"Сегодня в области шли боевые действия. Те люди, которые предложили гуманитарный коридор из населенных пунктов Донецкой области, одновременно вели бои на пути этого коридора - от Полог. В Запорожье сравнительно спокойно. Город готовится к осаде, укрепляется и обеспечивает те поставленные задачи и необходимые работы", - отметил он.

В оккупированном Мелитополе, по его словам, сегодня прошел очередной массовый митинг. Местная власть работает в Дворце культуры под украинским флагом, принимает все необходимые меры, работает социальная инфраструктура.

"Сегодня наши сделали мини-гуманитарный коридор, доставили для Мелитополя и Бердянска медикаменты для больных, которым проводят гемодиализ, и инсулин для диабетиков. Сейчас нужно, чтобы еще Мелитополь с Бердянском обменялись и будет все в порядке", - подчеркнул Старух.

Он также отметил, что на части юга Запорожской области транслируются российские каналы.

"Из Энергодара вышли российские войска. Они пытались попасть в здание СБУ, пробыли ночь в горисполкоме, поворовали там все, что только можно было украсть. Местная власть вернулась и выполняет все свои функции. Энергодар под контролем. Нам нужно организовать туда гумконвой: в первую очередь - топливо, а потом продукты питания, потому что они уже на исходе", - добавил Старух.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Энергодара просят дождаться гуманитарного коридора для выезда из города, поскольку на сегодня безопасных путей нет.

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Запорожье Мелитополь Бердянск Энергодар Война России против Украины
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