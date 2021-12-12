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Полностью вакцинировались от коронавируса более 12 млн украинцев

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Киев, Воскресенье 12 декабря 2021 09:44
Полностью вакцинировались от коронавируса более 12 млн украинцев Фото: в Украине вакцинировали более 12 млн украинцев двумя дозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки сделали прививку от коронавируса 83 256 человек. Первую дозу получили 27 143 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки полностью вакцинировали 56 113 человек.

От начала вакцинальной кампании привиты 14 114 894 человека, из них получили первую дозу - 14 114 892 человека, полностью иммунизированные и получили две дозы - 12 420 911 человек. Всего проведены 26 535 803 прививки.

Напомним, с 19 декабря украинцы смогут получить 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Рассчитывать на выплату смогут те, кто получил обе прививки от COVID-19.

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