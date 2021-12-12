Повністю вакцинувались від коронавірусу більше 12 млн українців
Фото: в Україні вакцинували більше 12 млн українців двома дозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за добу зробили щеплення від коронавірусу 83 256 людей. Першу дозу отримали 27 143 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу повністю вакцинували 56 113 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу - 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 420 911 людей. Загалом проведено 26 535 803 щеплення.
Нагадаємо, з 19 грудня українці зможуть отримати 1 тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу. Розраховувати на виплату зможуть ті, хто отримав обидва щеплення від COVID-19.