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Полностью отвергать возможность нападения Беларуси не можем, - Мотузяник

Фото: в Минобороны не исключают нападение Беларуси (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В Министерстве обороны не исключают возможность нападения Беларуси. В ведомстве отмечают, что белорусские войска находятся в повышенной боевой готовности.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

"Полностью отвергать такую возможность мы не можем. Нам известно, что по состоянию на это время отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прикрывают участок границы с Украиной и находятся в повышенной боевой готовности", - отметил Мотузяник.

Однако он добавил, что Беларусь уже стала участником войны против Украины, поскольку разрешила России использовать свои территории и мощности для осуществления атак.

"Но Беларусь своими недружественными действиями уже запятнала себя в этой позорной и несправедливой войне, которую Россия развязала против нас. Аэродромы, откуда взлетают российские самолеты и бомбят Украину. Участки для размещения тактических ракетных комплексов, которыми Россия наносит удары по нашей территории. Поэтому должны быть готовы к любым действиям", - пояснил спикер.

Напомним, в Минобороны пока не видят перспективы повторного нападения России на севере.

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