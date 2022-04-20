Повністю відкидати можливість нападу Білорусі не можемо, - Мотузяник

У Міністерстві оборони не відкидають можливость нападу Білорусі. У відомстві зазначають, що білоруські війська перебувають у підвищеній бойовій готовності.

"Повністю відкидати таку можливість ми не можемо. Нам відомо, що станом на цей час окремі підрозділи збройних сил Республіки Білорусь прикривають ділянку кордону з Україною та перебувають у підвищеній бойовій готовності", - зазначив Мотузяник.

Проте він додав, що Білорусь вже стала учасником війни проти України, оскільки дозволила Росії використовувати свої території та потужності для здійснення атак.

"Але Білорусь своїми недружніми діями вже заплямувала себе в цій ганебній і несправедливій війні, яку Росія розв’язала проти нас. Заплямувала тим, що надає Росії свої території, військову та цивільну логістику. Аеродроми, звідки злітають російські літаки і бомблять Україну. Ділянки для розміщення тактичних ракетних комплексів, якими Росія завдає ударів по нашій території. Позаяк, маємо бути готовими до будь-яких дій", - пояснив речник.