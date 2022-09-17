Полностью освобожденный Купянск и преимущество ВСУ на юге: карты боев на утро

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

Как утверждают карты и стало известно со вчера, украинские войска взяли под свой контроль весь город Купянск, продолжая наступательные операции к востоку от реки Оскол.

Аналитики предполагают, что россияне, скорее всего, будут бороться за удержание позиций в восточной части Харьковской области и северной Луганской области. При этом ВСУ создают больше позиций на восточном берегу реки Оскол.

В ISW ранее оценивают, что войска РФ, вероятно, слишком слабы, чтобы предотвратить дальнейшее украинское наступление вдоль всей этой реки, если ВСУ в дальнейшем возобновят наступательные операции в определенном направлении.

Как свидетельствуют карты, накануне противник обстрелял Приштинь на северо-востоке Изюма, вероятно, для того, чтобы ограничить ВСУ в попытке установить новый плацдарм через реку. Продолжаются бои за Лиман.

Донбасс

Как приводят в ISW данные Генштаба, 16 сентября украинские военные нанесли удар по району сосредоточения российских войск, что привело к многочисленным жертвам среди оккупантов в Перевальском (Луганская область), а кроме того, также в Кадиевке была уничтожена военная база боевиков так называемой "ЛНР".

Аналитики обращают внимание, что ранее РФ использовала ракеты С-300 для нанесения ударов по наземным целям на юге Украины и в Харьковской области, но раньше не делали этого широко на Донбассе, что указывает на дальнейшие неудачи России в прецизионных огненных боеприпасах.

Юг

Украинское военное командование продолжает оперативную "тишину" по ходу действий на южном фронте, при этом международные аналитики отмечают, что россияне пытаются вести контрбатарейный огонь по ВСУ и перегруппироваться.

Подтверждено, что 16 сентября в Херсоне украинские бойцы ударили по оккупационному штабу, а ранее в центре города уничтожили базу Росгвардии.

В ISW отмечают, что ВСУ продолжают перехватывать на юге инициативу, уничтожая российские военные базы, склады с боеприпасами и разрушая наземные линии связи оккупантов через реки Ингулец и Днепр.

Между тем, как россияне не могут получить определенную поддержку от десантно-штурмового подразделения, которое находится в Новой Каховке.

За прошедшие сутки наши бойцы ударили по сосредоточению россиян в Бериславе, Дарьевке, Старой Збуровке, а также по Понтону в Казачьем районе.

Обращается внимание на сообщение Генштаба, который заявлял, что российские войска обстреляли украинские позиции в Правдино, что указывает на то, что ВСУ, вероятно, по меньшей мере вошли в населенный пункт.

Аналитики добавляют, что наиболее активными участками южного фронта остаются северо-западные окраины рядом с Херсоном, украинский плацдарм на Ингульце и южные районы на границе Херсонской и Днепропетровской области.