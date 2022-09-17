ВСУ отбили атаки врага около 5 населенных пунктов, нанеся ему потери, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов по всем направлениям. ВСУ отразили атаки врага в районах 5 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелеча, Ольховатка, Анискино, Синек, Каменка, Пристин и Дворичная;

на Славянском направлении - в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин;

на Краматорском направлении - Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;

на Бахмутском направлении - Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Отрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не предпринимал. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опросное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

На Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Огненное влияние испытали более 26 населенных пунктов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантам. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БпЛА врага.

За минувшие сутки Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам оккупантов в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.