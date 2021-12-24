Полномочия временных членов правления "Нафтогаза" продлили

Кабинет министров Украины продлил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины", которых в конце сентября временно назначили на эти должности. Они будут исполнять свои обязанности до 29 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина .

Этим документом правительство внесло изменения в распоряжение от 28 сентября 2021 года о назначении членами правления "Нафтогаза" Елены Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Распоряжение Кабмина №1718-р от 23 декабря постановляет изменить дату 28 декабря 2021 года на 29 апреля 2022 года.