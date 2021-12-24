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Полномочия временных членов правления "Нафтогаза" продлили

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 16:04
Полномочия временных членов правления "Нафтогаза" продлили Фото: Кабмин продлил полномочия временных членов правления "Нафтогаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины продлил полномочия членов правления НАК "Нафтогаз Украины", которых в конце сентября временно назначили на эти должности. Они будут исполнять свои обязанности до 29 апреля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Этим документом правительство внесло изменения в распоряжение от 28 сентября 2021 года о назначении членами правления "Нафтогаза" Елены Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака.

Распоряжение Кабмина №1718-р от 23 декабря постановляет изменить дату 28 декабря 2021 года на 29 апреля 2022 года.

Напомним, 28 сентября Кабмин назначил временными членами правления "Нафтогаза" Елену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикия Калугина и Романа Чумака. Они должны были исполнять свои обязанности до принятия новым составом наблюдательного совета компании решений по формированию правления. Его планировали принять до 28 декабря 2021 года.

О ситуации в правлении "Нафтогаза" - в материале РБК-Украина "Новый скандал в "Нафтогазе": три члена набсовета решили подать в отставку".

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