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Повноваження тимчасових членів правління "Нафтогазу" продовжили

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 16:04
Повноваження тимчасових членів правління "Нафтогазу" продовжили Фото: Кабмін продовжив повноваження тимчасових членів правління" Нафтогазу " (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України продовжив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України", яких наприкінці вересня тимчасово призначили на ці посади. Вони виконуватимуть свої обов'язки до 29 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.

Цим документом Уряд вніс зміни до розпорядження від 28 вересня 2021 року Про призначення членами правління "Нафтогазу" Олени Бойченко, Владислава Воловика, Маврикія Калугіна та Романа Чумака.

Розпорядження Кабміну №1718-р від 23 грудня постановляє змінити дату 28 грудня 2021 року на 29 квітня 2022 року.

Нагадаємо, 28 вересня Кабмін призначив тимчасовими членами правління "Нафтогазу" Олену Бойченко, Владислава Воловика, Маврикія Калугіна та Романа Чумака. Вони повинні були виконувати свої обов'язки до прийняття новим складом наглядової ради компанії рішень щодо формування правління. Його планували прийняти до 28 грудня 2021 року.

Про ситуацію в правлінні "Нафтогазу" - в матеріалі РБК-Україна "Новий скандал у "Нафтогазі": три члени наглядової ради вирішили подати у відставку".

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