Полномочия глав военных администраций Кременной и Рубежного хотят расширить: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о расширении полномочий начальников военных администраций городов Кременная и Рубежное. Они получат все полномочия в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №7503.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, территории Кременской и Рубежанской городских территориальных громад Северодонецкого района Луганской области оккупированы. Однако начальники администраций в настоящее время не имеют достаточных полномочий.
В то же время законом "О правовом режиме военного положения" определено, что Верховная рада по представлению президента может принять решение о том, что в период действия военного положения глава военной администрации:
Кроме того, аппарат сельского, поселкового, городского совета и его исполнительного комитета, иные исполнительные органы коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующей территориальной громады подчиняются начальнику соответствующей военной администрации.
Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 11 июня в оккупированном Рубежном не осталось уцелевших промышленных объектов.
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