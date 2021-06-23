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Полномочия АМКУ могут расширить в рамках деолигархизации: что предлагает закон

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Украина, Среда 23 июня 2021 11:06
Полномочия АМКУ могут расширить в рамках деолигархизации: что предлагает закон Фото: Раде рекомендуют расширить полномочия АМКУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде усовершенствовать деятельность Антимонопольного комитета Украины. Это предусматривает законопроект №5431.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Одна из авторов проекта народный депутат Роксолана Пидласа отметила, что закон направлен на решение проблемы недостаточной институциональной способности АМКУ в исполнении своих непосредственных функций - борьбы со злоупотреблениями в сфере экономической конкуренции.

Документ совершенствует механизмы контроля за концентрациями субъектов хозяйствования и закрепляет механизмы установления приоритетов деятельности АМКУ.

На законодательном уровне определен порядок проверок бизнеса, совершенствуются механизмы освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий.

Закон вводит институты урегулирования в делах; определяет порядок возмещения вреда, причиненного нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции.

Кроме того, вводится солидарная ответственность ответчиков при уплате штрафов.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №5431 принять за основу", - указано в сообщении.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха анонсировал, что нардепы рассмотрят законопроект о расширении полномочий Антимонопольного комитета. Это необходимо для деолигархизации экономики.

Как писало РБК-Украина, в ВР анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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Антимонопольный комитет Украины Верховная Рада
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