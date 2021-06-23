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Повноваження АМКУ можуть розширити в рамках деолігархізації: що пропонує закон

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Україна, Середа 23 червня 2021 11:06
Повноваження АМКУ можуть розширити в рамках деолігархізації: що пропонує закон Фото: Раді рекомендують розширити повноваження АМКУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді вдосконалити діяльність Антимонопольного комітету України. Це передбачає законопроект №5431.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Одна з авторів проекту народний депутат Роксолана Підласа зауважила, що закон спрямований на вирішення проблеми недостатньої інституційної спроможності АМК у виконанні своїх безпосередніх функцій - боротьби зі зловживаннями у сфері економічної конкуренції.

Документ удосконалює механізми контролю за концентраціями суб’єктів господарювання та закріплює механізми установлення пріоритетів діяльності АМКУ.

На законодавчому рівні визначений порядок перевірок бізнесу, вдосконалюються механізми звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій.

Закон запроваджує інститути врегулювання у справах; визначає порядок відшкодування шкоди, завданої порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Крім того, вводиться солідарна відповідальність відповідачів під час сплати штрафів.

"Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні законопроект №5431 прийняти за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха анонсував, що нардепи розглянуть законопроект про розширення повноважень Антимонопольного комітету. Це необхідно для деолігархізації економіки.

Як писало РБК-Україна, у ВР анонсували напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації.

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Антимонопольний комітет України Верховна Рада
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