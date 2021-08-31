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Полного перехода на электронные больничные с 1 сентября не будет: на сколько его отсрочили

Автор: Инна Собора

Полный переход на электронные больничные с первого сентября не состоится. В Минздаве подготовили приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Такое решение было принято, поскольку не все врачи овладели системой. Ориентировочно отказ от бумажных больничных состоится с 1 октября.

В то же время, по словам прес-секретаря Минздрава Романа Борща, уже в более 2 тысячах медучреждений могут "выдавать" электронные справки.

"Из трех тысяч учреждений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему освоили более двух тысяч", - подчеркнул он.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Ранее в Минздраве объяснили, как получить электронный больничный.

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Министерство здравоохранения Украины