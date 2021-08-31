Полного перехода на электронные больничные с 1 сентября не будет: на сколько его отсрочили

Такое решение было принято, поскольку не все врачи овладели системой. Ориентировочно отказ от бумажных больничных состоится с 1 октября.

В то же время, по словам прес-секретаря Минздрава Романа Борща, уже в более 2 тысячах медучреждений могут "выдавать" электронные справки.

"Из трех тысяч учреждений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему освоили более двух тысяч", - подчеркнул он.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.