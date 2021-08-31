RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Повного переходу на електронні лікарняні з 1 вересня не буде: на скільки його відтермінували

Автор: Инна Собора

Повний перехід на електронні лікарняні з першого вересня не відбудеться. У МОЗ підготували наказ про перенесення дати відмови від паперових лікарняних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Таке рішення було прийняте, оскільки не всі лікарі опанували систему. Орієнтовно відмова від паперових лікарняних відбудеться з 1 жовтня.

Водночас, за словами прессекретаря МОЗ Романа Борща, вже у понад 2 тисячах медзакладів можуть "видавати" електронні довідки.

"З трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували понад дві тисячі", - наголосив він.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати електронний лікарняний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України