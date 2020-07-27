Полное прекращение огня на Донбассе - первый серьезный прогресс в Минском процессе, - эксперт

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Следующими шагами могут быть выведение иностранных войск, разоружение незаконных формирований и контроль над границей

Офису президента Украины удалось сдвинуть процесс переговоров по Донбассу с мертвой точки. Договоренность в ТГК можно назвать первым серьезным прогрессом.

Об этом пишет руководитель Аналитического центра "Инполит" Сергей Быков в колонке на Интерфакс-Украина.

"Обстановку на фронте в течение последнего полугода вряд ли можно назвать совсем "тихой", однако интенсивность огня заметно снизилась. При этом шокирующие эпизоды продолжают происходить, но носят они скорее частный характер, как недавняя история с военным медиком. Если с новыми договоренностями удастся существенно сократить или, даже можно надеяться, свести до нуля количество обстрелов на длительное время и тем самым сохранить жизнь и здоровье еще большему числу украинских воинов - это будет уже блестящий результат", - пишет эксперт.

По его мнению, продвижение вперед стало возможным благодаря слаженной работе украинского дипкорпуса. А между встречей лидеров "четверки" и нынешними договоренностями прошло много времени именно потому, что украинские дипломаты не отступали.

"Информация, которая просачивается по разным источникам с Банковой, сообщает, что команда Зеленского готовит более интенсивные шаги и намерена вывести переговоры из тупикового положения. Что же, самое время надеяться, что все стороны будут придерживаться договоренностей, и в скором времени мы услышим хорошие новости, которые приблизят прекращение войны на Востоке", - добавляет эксперт.

Быков отмечает, что следующими шагами могут быть выведение иностранных войск, разоружение незаконных формирований и контроль над границей.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе.

Ранее руководитель Центра политической разведки, кандидат исторических наук Олег Постернак отмечал, что украинской делегации в ТГК удалось договориться не просто о "хлебном", "школьном" или "рождественском" перемирии, а о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля 2020 года, а также утвердить пакет дополнительных мер контроля этого режима.