Повне припинення вогню на Донбасі - перший серйозний прогрес в Мінському процесі, - експерт

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наступними кроками можуть бути виведення іноземних військ, роззброєння незаконних формувань та контроль над кордоном

Офісу президента України вдалося зрушити процес переговорів по Донбасу з мертвої точки. Домовленість в ТГК можна назвати першим серйозним прогресом.

Про це пише керівник Аналітичного центру "Інполіт" Сергій Биков в колонці на Інтерфакс-Україна.

"Обстановку на фронті протягом останнього півроку навряд чи можна назвати зовсім "тихої", проте інтенсивність вогню помітно знизилася. При цьому шокуючі епізоди продовжують відбуватися, але носять вони швидше приватний характер, як недавня історія з військовим медиком. Якщо з новими домовленостями вдасться істотно скоротити або, навіть можна сподіватися, звести до нуля кількість обстрілу на тривалий час і тим самим зберегти життя і здоров'я ще більшій кількості українських вояків - це буде вже блискучий результат", - пише експерт.

На його думку, просування вперед стало можливим завдяки злагодженій роботі українського дипкорпусу. А між зустріччю лідерів "четвірки" і нинішніми домовленостями пройшло багато часу саме тому, що українські дипломати не відступали.

"Інформація, яка просочується з різних джерел з Банкової, повідомляє, що команда Зеленського готує більш інтенсивні кроки і має намір вивести переговори із тупикового становища. Що ж, саме час сподіватися, що всі сторони будуть дотримуватися домовленостей, і незабаром ми почуємо гарні новини, які наблизять припинення війни на Сході", - додає експерт.

Биков зазначає, що наступними кроками можуть бути виведення іноземних військ, роззброєння незаконних формувань та контроль над кордоном.

Нагадаємо, Тристороння контактна група на засіданні 22 липня погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню є одним з кроків до врегулювання ситуації та проведення виборів на Донбасі.

Раніше керівник Центру політичної розвідки, кандидат історичних наук Олег Постернак зазначав, що української делегації в ТГК вдалося домовитися не просто про "хлібне", "шкільне" чи "різдвяне" перемир'я, а про режим повного і всеосяжного припинення вогню з 27 липня 2020 року, а також затвердити пакет додаткових заходів контролю цього режиму.