Полная либерализация. Европарламент одобрил отмену пошлин на экспорт из Украины

Европарламент одобрил приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год. Таким образом, ЕС хочет поддержать украинскую экономику в условиях войны с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвака в Twitter .

Если Совет ЕС одобрит отмену пошлин на украинские товары, то изменения полностью коснуться экспорта на промышленную продукцию, фрукты и овощи.

"Европарламент только что проголосовал (515 за, 32 против, 11 воздержавшихся) за временную либерализацию торговли украинской продукцией. Совет скоро даст зеленый свет", - написал журналист.

За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.

Ранее Канада отменила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Кроме того, премьер канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

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