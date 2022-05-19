UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полная либерализация. Европарламент одобрил отмену пошлин на экспорт из Украины

Фото: Европарламент одобрил отмену пошлин на экспорт из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европарламент одобрил приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год. Таким образом, ЕС хочет поддержать украинскую экономику в условиях войны с Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвака в Twitter.

За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.

"Европарламент только что проголосовал (515 за, 32 против, 11 воздержавшихся) за временную либерализацию торговли украинской продукцией. Совет скоро даст зеленый свет", - написал журналист.

Если Совет ЕС одобрит отмену пошлин на украинские товары, то изменения полностью коснуться экспорта на промышленную продукцию, фрукты и овощи.

Ранее Канада отменила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Кроме того, премьер канады Джастин Трюдо объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропарламентУкраина